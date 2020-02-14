أردوغان: باكستان صديق حقيقي لتركيا وسنواصل دعمها في وجه الضغوط السياسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده ستواصل دعم باكستان والوقوف بجانبها، في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها الأخيرة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، في الجمعية العامة للبرلمان الباكستاني في العاصمة إسلام أباد التي يجري إليها زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأضاف أردوغان أن باكستان أثبتت أنها صديق حقيقي لتركيا من خلال موقفها إزاء منظمة غولن الإرهابية ودعمها كفاح تركيا ضد الإرهاب.

وتابع: " لن ننسى تقاسم الباكستانيين معنا رغيفهم في حرب استقلالنا".

وأشار أردوغان إلى أنه في الوقت الذي هرعت فيه الأطراف المتشدقة بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لإنقاذ الإرهابيين، فإن باكستان وقفت إلى جانب تركيا في كفاحها المحق.

وبخصوص أزمة كشمير بين باكستان والهند أكد أردوغان أنه لا يمكن حل الأزمة بالقوة بل بالاستناد إلى مبدأ العدل.

وبخصوص التطورات الأخيرة في إدلب قال أردوغان إن : الخطوات التي اتخذتها أنقرة مؤخراً بشأن إدلب هدفها منع 4 ملايين شخص من الموت تحت براميل النظام السوري المتفجرة.

وأكد أردوغان أن أولويات تركيا في كافة مناطق التوتر، هي وقف الدمار والظلم وإراقة الدماء