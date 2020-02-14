عمران خان: نقف إلى جانب تركيا في وجه هجمات الأسد على قواتها بإدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدعم حل قضية إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند، عن طريق الحوار وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الجمعة، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة اسلام أباد التي يجري إليها زيارة رسمية.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "ندعم حل قضية كشمير من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات إخوتنا الكشميريين".

وأكد أردوغان على مواقف باكستان الداعمة لتركيا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية، مشيراً أن أنقرة تدعم أيضا كفاح اسلام أباد ضد الإرهابيين.

من جهته، عبر عمران خان عن تضامنه مع تركيا في وجه الهجمات التي يشنها النظام السوري ضد قواتها في إدلب السورية.

وقال: "نقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات التي تتعرض لها قواتها في سوريا".

من جهة أخرى، أشار خان إلى أنّ إقليم كشمير تحول إلى سجن مفتوح فيه 8 ملايين. معرباً عن شكره للرئيس أردوغان لمواقفه تجاه الكشميريين.

ووصل أردوغان، العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.