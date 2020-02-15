الرئيس التركي: لن نلزم الصمت إزاء محاصرة نقاط مراقبتنا في إدلب

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تلتزم الصمت إزاء محاصرة نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب من قبل قوات النظام السوري.

وأشار أردوغان إلى أن النظام بدأ بتطويق نقاط المراقبة التركية في إدلب في الآونة الأخيرة، مشدداً أن أنقرة "لا يمكنها الصمت إزاء ذلك، وستقوم بما يلزم".

وحول وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الجنود الأتراك بالشهداء في إدلب عقب استهدافهم من قبل النظام السوري، قال أردوغان إنه "غير مقنع لنا".

وأكد أنه "بعد تسليم جيفري بحقنا، فإن موقف مماثل من (الرئيس دونالد) ترامب أمر غاية في الأهمية"، مضيفاً: "إذا كان ترامب سيسلم بحقنا (...) فإنه عندئذ يكون لـ(تصريح جيفري) معنى".