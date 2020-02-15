تشاوش أوغلو: لقائي مع لافروف حول إدلب كان "إيجابياً" وستلتقي وفودنا الاثنين

وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، السبت، لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول "إدلب" السورية بـ"الإيجابي".

ويأتي اللقاء بين الوزيرين، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ56.

وأضاف تشاوش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "ستجتمع وفودنا في موسكو، الاثنين، وعقب هذا الاجتماع، اتفقنا على تقييم الوضع مرة أخرى".

يشار إلى أنه، في سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يحظر فيها الأعمال العدائية.

ومنذ هذا التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك كلا من اتفاق وقف إطلاق النار في 2018، واتفاق آخر بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني.

وعقد وفد روسي ضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين محادثات في أنقرة نهاية الأسبوع الماضي لكن دون التوصل إلى اتفاق ملموس.