تشاوش أوغلو يشدد على ضرورة وقف انتهاكات مليشيات حفتر في ليبيا

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، على ضرورة وقف انتهاكات مليشيات خليفة حفتر وعدوانها في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، المنعقد في إطار مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال تشاوش أوغلو، إن تحقيق وقف إطلاق نار ملزم في ليبيا، أمر مهم بالنسبة إلى مسار الحل السياسي.

وأكد أن تركيا تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

وأوضح أن الاجتماع الثاني للجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا سيعقد في العاصمة الإيطالية روما، وأن موعده سيُحدد بعد التشاور مع الإيطاليين.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا.