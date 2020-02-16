تشاوش أوغلو: أبلغت لافروف بوجوب وقف العدوان في إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف، بوجوب وقف العدوان في محافظة إدلب السورية، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم.

وخلال تصريحات صحفية أدلى بها، الأحد، أشار تشاوش أوغلو إلى أنه التقى لافروف على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ56 في ألمانيا.

وأوضح أن وفدًا تركيًا سيتوجه، الاثنين، إلى موسكو للتباحث حول إدلب.

وتابع: "التقينا قبل ذلك مع سيرغي لافروف، وأكّدنا ضرورة وقف العدوان في إدلب وتحقيق وقف إطلاق نار دائم لا يتم انتهاكه".

وأكّد أن الوفد التركي سيناقش بالفعل هذه الأمور غدًا في موسكو.

من جهة أخرى، قال تشاوش أوغلو، إنه التقى أيضًا نظيره الصيني وانغ يي، وتناول معه موضوع فيروس كورونا الجديد، وعزّاه في ضحايا الفيروس.

وبيّن أنه تناول مع نظيره الصيني بشكل خاص وضع أتراك الأويغور.

وأردف: "أولويتنا تحقيق العيش بأمان وسلام لأتراك الأويغور ونيل كافة حقوقهم في إطار المساواة في المواطنة بالصين".

وحول التطورات في ليبيا، قال تشاوش أوغلو إن تركيا تؤكد ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ملزم في هذا البلد.

ولفت إلى أن تركيا تقدم مساهمات مهمة لتحقيق وقف إطلاق النار لكن زعيم القوات غير الشرعية شرق ليبيا، خليفة حفتر، يواصل انتهاكاته.