شركس تركيا مستاؤون من تصريحات السفير الروسي بأنقرة

أعرب منتدى الشركس في تركيا، عن استيائه من تصريحات للسفير الروسي لدى أنقرة ألكسي يرهوف، وصف عمليات تهجير الشركس بأنها "أسطورة جميلة بالنسبة لهم".

وقال المنتدى في بيان، الاثنين، إن يرهوف أدلى بتصريحات مسيئة للشركس في مقابلة إعلامية يوم 13 شباط/ فبراير الجاري، أغضب فيها الشعب الشركسي.

وأضاف البيان أن يرهوف قام بتحريف الحقائق التاريخية، مبينا أن الشركس يعيشون في شمال غرب القوقاز منذ آلاف السنين ويشتهرون بتقاليدهم المثالية.

وتابع البيان: "الشركس الذين عاشوا بسلام مع جيرانهم على مدى مئات السنين، شعب يعرف الدبلوماسية على عكس ادعاءات يرهوف".

وأردف: "الشركس ليسوا كما قال يرهوف بأنهم مهاجرون خضعوا للخيارات التي طرحتها روسيا القيصرية وتركوا أراضيهم، فالشركس خاضوا معارك ضد قوات غير متكافئة دفاعا عن وطنهم، وهجّروا من بلادهم في إطار سياسة التطهير العرقي لروسيا".

وأضاف البيان أن عمليات التهجير ستبقى ذكرى مؤلمة في نفوس الشركس، وليس كما يدعي يرهوف بأنها "أسطورة جميلة للشركس وأجدادهم".

وأعرب البيان عن تمنياته بدوام العلاقات الجيدة بين تركيا وروسيا، لافتا أن على يرهوف العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات والسعي لتحقيق السلام بين الشعوب، بدل إنكار الحقائق التاريخية.