روسيا تؤكد التزامها مع تركيا بالاتفاقيات المبرمة حول سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على المحادثات حول إدلب، إن موسكو وأنقرة أكدتا على التزامهما بالاتفاقيات المبرمة بخصوص سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الروسية، الثلاثاء، على خلفية المباحثات بين الوفدين التركي والروسي، بموسكو، حول محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأوضح البيان، أن مباحثات الوفدين استغرقت يومين (الاثنين والثلاثاء)، جرى خلالها البحث بالتفصيل حول الأوضاع على الساحة السورية، وخاصة التوترات الأخيرة في إدلب.

وشدد على التزام الطرفين بالاتفاقيات المبرمة بخصوص إدلب، حيث أفاد "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في إدلب ومناطق أخرى بسوريا، إلا على أساس احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

كما نوّه البيان، بـ"أهمية دفع العملية السياسية في سوريا بأيدي السوريين أنفسهم الذين يجب أن يقودوا جهود التسوية وينفذوها، بدعم من الأمم المتحدة، ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".