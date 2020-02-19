أردوغان: نهدف إلى رفع حجم التجارة مع أوزبكستان إلى 5 مليارات دولار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع أوزبكستان إلى 5 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن التبادل التجاري بين تركيا وأوزباكستان، شهد نموا خلال العام الماضي، وتجاوز مستوى ملياري دولار. مؤكدا أن الهدف هو بلوغه 5 مليارات دولار في أقرب وقت.

وأضاف أن العلاقات مع أوزبكستان استراتيجية مشتركة تقوم على الروابط التاريخية واللغوية والثقافية والأخوية.

ولفت أن تركيا تقدّر عملية الانفتاح والإصلاح التي تشهدها أوزبكستان في ظل قيادة الرئيس ميرضيائيف. معربا عن استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم للعملية الإصلاحية الشاملة في أوزبكستان.

وأشار أن 430 شركة تركية بدأت العمل في أوزبكستان ليرتفع عدد الشركات التركية العاملة فيها إلى ألف و306 شركات.

وقبيل المؤتمر الصحفي، وقع وفدا البلدين على اتفاقيات تعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة بحضور الرئيسين التركي والأوزبكي.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، بمراسم رسمية في العاصمة التركية أنقرة.