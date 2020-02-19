أردوغان يستقبل نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف في العاصمة أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، بمراسم رسمية في العاصمة التركية أنقرة.

وكان أردوغان في استقبال ميرضيائيف في البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي التركي.

وتضمنت المراسم أعلام وجنود يمثلون 16 دولة تركية تأسست عبر التاريخ.

وانتقل الرئيسيان لإجراء لقاء ثنائي في المجمع عقب التقاط صور تذكارية أمام عدسات الصحفيين.

ومن المقرر أن يترأس أردوغان وميرضيائيف الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي سيعقد الأربعاء.

وخلال الزيارة، سيتم تناول العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة وبجميع أبعادها إلى جانب تعميق التعاون الاستراتيجي بين تركيا وأوزبكستان، والخطوات التي يمكن الإقدام عليها في هذا الخصوص.

وسيتبادل الرئيس أردوغان ونظيره الأوزبكي ميرضيائيف، وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بينما ينتظر توقيع اتفاقيات بين البلدين في إطار الزيارة.