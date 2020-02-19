أنقرة: اختتام فعاليات ثالث أيام الاجتماع العسكري التركي اليوناني

أعلنت أنقرة اختتام فعاليات اليوم الثالث من الاجتماع العسكري المشترك لوفدي وزارة الدفاع التركية واليونانية، في العاصمة أثينا.

وقالت وزارة الدفاع التركية عبر موقعها على تويتر، الأربعاء، إن المباحثات بين الوفدين ستستمر ليوم غد الخميس.

من جانب آخر، أجرى الوفد التركي زيارة إلى مقبرة الشهداء الأتراك في أثينا، والملحقية العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية في العاصمة اليونانية.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، اتفق مع نظيره اليوناني نيكوس باناغيوتوبولوس، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، على عقد الاجتماع العسكري الثالث بين البلدين في العاصمة أثينا، خلال الفترة ما بين 17 و21 فبراير/ شباط الجاري.