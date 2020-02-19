تركيا تنتقد استخدام الرئيس الفرنسي مصطلح "الانفصال الإسلامي"

شجب رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول مكافحة "الانفصال الإسلامي"، قائلا إنها معاداة للإسلام.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "تصريحات الرئيس الفرنسي الذي يُفشل السلام في الساحل الإفريقي وليبيا، ويثير الفوضى في العالم الإسلامي، ويقدّم السلاح للانقلابي حفتر، حول اعتزامه مكافحة الانفصال الإسلامي، بمثابة معاداة للإسلام."

وتابع: "على فرنسا أن تواجه أولاً ماضيها العنصري والمليء بالمجازر."

وأرفق شنطوب تغريدته بصورة لمعانقة ماكرون مع خليفة حفتر.

وفي وقت سابق، ذكرت الرئاسة الفرنسية أن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون سيكشف عن أولى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مجال مكافحة التشدد والتطرف الإسلامي، مستخدمة في ذلك مصطلح "الانفصال الإسلامي."