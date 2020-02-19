حول عملية إدلب.. أردوغان: قد يحصل تضامن بيننا وبين واشنطن في أي لحظة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تصريحات ترامب بشأن التعاون مع تركيا في ملف إدلب: "يمكن أن يكون هناك تضامن بيننا على مختلف الصعد في أي لحظة".

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، حول تصريح ترامب الذي قال فيه: "نعمل سوياً مع الرئيس أردوغان بخصوص موضوع إدلب".

ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة سلاح الجو في العملية العسكرية التركية المحتملة على إدلب؟ واسم العملية؟ أجاب أردوغان: "كما قلت في السابق قد نأتي ذات ليلة على حين غرّة، وهذا يعني إننا نأتي مع كل شيء".

وفي معرض اجابته على سؤال بأن الجانب الروسي يصف العملية التي ستقوم بها تركيا ضد قوات النظام السوري بـ"أسوء سيناريو"؟ قال أردوغان "زملاؤنا الذين أجروا مباحثات مع الروس لم ينقلوا لنا شيئاً من هذا القبيل، ولا أعتقد أن روسيا ستأخذ مكاناً لها في مثل هذا السيناريو السيء".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت، مؤكداً بالقول "ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة ".

وتواصل قوات النظام السوري مدعومة من الطيران الروسي، والميليشيات الموالية لإيران، هجومها على المدن والبلدات بمناطق خفض التصعيد في إدلب، ما أدى إلى نزوح قرابة مليون سوري نحو الحدود التركية وفق مصادر أممية، في أكبر موجة نزوح في تاريخ الصراع بسوريا.