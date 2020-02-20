أردوغان: نتابع عن كثب تداعيات هجوم "هاناو" الإرهابي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السلطات التركية المعنية، وفي مقدمتها السفارة التركية في برلين، تتابع عن كثب تداعيات هجوم هاناو اليميني المتطرف الإرهابي.

جاء ذلك في كلمة له، خلال حفل افتتاح مكتبة الأمة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وأعرب أردوغان عن إيمانه بأن السلطات الألمانية ستبذل قصارى جهودها بهدف الكشف عن ملابسات هجوم "هاناو" بجميع أبعاده.

وتقدم أردوغان بالتعازي إلى أسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ووقع هجوم مسلح مزدوج بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي ألمانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح.

وأعلن السفير التركي في العاصمة الألمانية برلين، علي كمال آيدن، وجود 5 أتراك بين قتلى الهجوم الإرهابي.

وداهمت قوات الأمن الألماني منزل اليمين المتطرف منفذ الهجوم "توبياس. ر" (47 عاما)، حيث عثرت في الداخل على جثته وجثة والدته البالغة من العمر 72 عامًا.