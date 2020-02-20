الخارجية التركية: لم نتوصل إلى النتائج المرجوة في محادثاتنا مع روسيا حول إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن روسيا لم تفرض خلال الاجتماعات خريطة للواقع الميداني في إدلب، بل تم تبادل الأوراق التي توضح المواقع في المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الحكومية، قيّم فيها عدة ملفات متعلقة بالسياسة الخارجية لتركيا.

وحول المباحثات التي جرت بين الجانبين التركي والروسي حول إدلب قال تشاوش أوغلو: "لم نتوصل إلى النتائج المرجوة في محادثاتنا مع روسيا، ومن الممكن أن يلتقي زعيما البلدين لاحقا لتباحث الأمر".

وفي سؤال عن التصريحات الأمريكية الداعمة لرؤية تركيا في ملف إدلب، أكد تشاوش أوغلو أن بلاده تشكك في مصداقية الولايات المتحدة حيال تصريحاتها الموالية بسبب خلافات تركيا مع روسيا.

وعن هجومي هاناو في ألمانيا الذين أوديا بحياة نحو 11 شخصا، قال وزير الخارجية التركي إن: "الدول الأوروبية إن لم تضع حدا للعنصرية فيما بينها فإن عواقب ذلك ستكون خطيرة جدا".