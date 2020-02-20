"العدالة والتنمية" عن منفّذي هجوم "هاناو": هؤلاء داعش أوروبا

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيلك، إن منفذي الهجوم الذي وقع بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي ألمانيا، هم بمثابة "داعش" أوروبا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، تمنى فيها الرحمة لكافة ضحايا الهجوم، والشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف تشيلك أن هذا "الهجوم وحشية جديدة للفاشية والعنصرية التي تستولي على أوروبا شيئاً فشيئاً.

وتابع: "معاداة الإسلام، والأتراك والمهاجرين، والفاشية الموجودة في المجال السياسي، وراءها أجندة سياسية تسعى للقضاء على جميع القيم السياسية لأوروبا. هؤلاء هم داعش أوروبا، ويهدفون لإذاقة أوروبا آلاماً مخيفة مرة أخرى، عبر معاداة الإسلام، بعد أن قاموا بذلك عبر معاداة السامية."

وأشار إلى أن الخطابات السياسية ولغة الإعلام، تشجّع الشبكات المعادية للإنسانية.

وأردف: "شبكات اليمين المتطرف، والعنصرية والفاشية، لا فرق بينها وبين داعش. جدار برلين غير المرئي، يعلو من جديد في كافة مناطق أوروبا. الديمقراطيات والحقوق والحريات تتعرض للتهديد."

وشدد تشيلك على أهمية محاسبة قتلة المواطنين الأتراك في الهجوم، وضرورة الكشف عن الشبكات التي تتسبب في ظهور أولئك القتلة، على حد تعبيره.

ووقع هجوم مسلح مزدوج بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي ألمانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم مغتربين أتراك، وإصابة 5 آخرين بجروح، مساء الأربعاء.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا مقهيين للشيشة في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، ما أسفر عن مقتل 9، وإصابة عدد من رواد المكانين.

وذكر مسؤول في الشرطة المحلية، أن قوات الأمن داهمت منزل أحد المشتبهين، وعثرت في الداخل على جثته وجثة شخص آخر.