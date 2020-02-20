تركيا تعفي ست دول أوروبية جديدة من التأشيرة الدخول السياحية

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية التركية أن تركيا ستعفي مواطني ست دول أوروبية أخرى من التأشيرة لأجل السفر إلى تركيا ابتداء من الشهر المقبل.

فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أكصوي اليوم الخميس أن تركيا سترفع القيود المفروضة على التأشيرات للسائحين من النمسا وبلجيكا وهولندا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة اعتبارا من 2 مارس/آذار.

وسيسمح الإجراء الجديد بالدخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا لكل فترة 180 يومًا.

وأشار أكصوي إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز العلاقات السياحية مع الدول الست، وأنه سيساعد أيضًا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية مع هذه الدول.

هذا وتعد تركيا بالفعل الوجهة المفضلة للسياح البريطانيين، حيث زارها أكثر من 2.5 مليون بريطاني العام الماضي.

كما زار تركيا حوالي 51.9 مليون شخص في عام 2019، بما في ذلك 44.7 مليون أجنبي و7.2 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج.

وتركيا هي سادس أكثر البلدان زيارةً في العالم، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO).