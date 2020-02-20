الخارجية التركية تؤكد أن اتفاقات سوتشي وأستانا لا تزال سارية

أكد وزير الخارجية التركي أن اتفاقات سوتشي وأستانة المبرمة مع روسيا بشأن إدلب السورية لم تُلغ، إنما تلقت ضربات موجعة.

وأوضح مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الحكومية، أن نظام الأسد يقصف إدلب بشكل وحشي، وأن هذه الغارات أجبرت أعدادا كبيرة من المدنيين إلى النزوح.

وأضاف أن اتفاقات أستانة وسوتشي الرامية لوقف إطلاق النار في عموم سوريا، أسفرت عن خطوات إيجابية في بادئ الأمر، مشيرا أن تحقيق استمرارية هذه الاتفاقات باتت صعبة نتيجة مواصلة النظام السوري هجماته.

وشدد على وجوب وقف الهجمات من أجل مواصلة المحادثات في أستانة وجنيف، مبينا في هذا السياق أن بلاده لم تتوصل إلى النتائج المرجوة من محادثاتها مع روسيا، وأنه من الممكن أن يلتقي زعيما البلدين إن اقتضت الحاجة لذلك.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا ستقوم بما يلزم ميدانيا وعلى طاولة المفاوضات، من أجل وقف هجمات النظام السوري.

وفي هذا السياق قال: "روسيا لم تفرض علينا خريطة الواقع الميداني في إدلب، بل تبادلنا الأوراق التي توضح مواقعنا".

وردا على سؤال حول فحوى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال أمس إنه "من الممكن أن نأتي ذات ليلة إلى إدلب على حين غرّة"، قال الوزير هذا التصريح يدل على تصميم تركيا.

وعن وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في إدلب، قال تشاوش أوغلو: "أعدادهم في إدلب قليلة للغاية، لكن هناك مجموعات متطرفة، والنظام وداعموه هم من جلبوا هذه المجموعات إلى إدلب من مناطق مختلفة في سوريا".

وتطرق الوزير التركي إلى مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية تجاه بلاده بشأن ملف إدلب.

وقال في هذا السياق: "إن كانت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى تتقرب منّا بسبب خلافاتنا مع روسيا، فإننا نشكك في مصداقيتها، وعلى الجميع التخلي عن اغتنام الفرص وانتهاج سياسات قصيرة المدى. وعليهم إدراك أهمية تركيا".