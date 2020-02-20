محادثات تركية روسية إيرانية حول إدلب السورية في مارس

أعلن مسؤول تركي اليوم الخميس أن تركيا وروسيا وإيران ستجتمع في طهران الشهر المقبل لمناقشة الوضع في إدلب شمال غرب سوريا.

ووفقا للمسؤول، قد يعقد الوفدان التركي والروسي محادثات أولية في أنقرة.

وقال المصدر أيضا إن تركيا وروسيا تناقشان خيار الدوريات المشتركة المحتملة حول محافظة إدلب كخيار واحد لضمان الأمن هناك.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن هناك بعض التقارب مع روسيا في المحادثات حول إدلب، لكن المناقشات لم تكن على المستوى المنشود بعد.

وقال تشاوش أوغلو إن أنقرة وموسكو ستكثفان محادثاتهما في الأيام المقبلة، مضيفًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يناقشان القضية أيضًا.

وقال أردوغان أمس الأربعاء إن العملية العسكرية التركية في إدلب لرد هجوم قوات نظام الأسد المدعوم من روسيا والذي أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص هو "مسألة وقت" بعد فشل المحادثات مع موسكو في التوصل إلى حل.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد هجمات النظام السوري في إدلب مما أسفر عن مقتل 12 جنديا تركيا، كانوا جزءًا من مهمة مكافحة الإرهاب وإرساء السلام.

وأجبر تقدم نظام الأسد أكثر من 1.7 مليون مدني على الفرار باتجاه الحدود مع تركيا، التي تستضيف بالفعل أكثر من 3.7 مليون سوري وهي بذلك الدولة التي تستضيف أكبر عدد لاجئين في العالم.