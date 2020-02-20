"معاً نحن أقوى".. الناتو يشيد بإسهامات تركيا

نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، في موقعه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو يشيد فيه بإسهامات تركيا في الحلف.

ويظهر في المقطع قائدة الطائرة المحاربة التركية إسراء أوزاتاي، وهي تروي اسهامات تركيا في الناتو.

وتقول أوزاتاي في الفيديو: "الناتو أسرة مكونة من مجموعة قيم مشتركة، ونحن مع حلفائنا من أجل السلام والاستقرار، تركيا هي الناتو، نحن الناتو".

وأردفت: "نتقاسم مع حلفائنا القيم المشتركة، ونتحرك سوية من أجل حماية بعضنا البعض وحماية هذه القيم، ودعم تركيا للناتو بدأ منذ انضمامنا إليه عام 1952.

وذكرت أوزاتاي أن تركيا تعد واحدة من الدول الأكثر إسهاما في فعاليات الحلف.

وأعربت عن اعتزاز بلادها بان مواطنتها ليمان بوزقورت كانت أول قائدة طائرة حربية في صفوف الناتو.

واختتمت قائلة: "معاً نكون أقوى ومعا نكون في أمان".