وزير الداخلية الألماني: ميركل ستهاتف أردوغان حول الهجوم الإرهابي العنصري

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الخميس، إن المستشارة أنجيلا ميركل ستجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الهجوم الإرهابي العنصري بمدينة هاناو.

جاء ذلك في حديث للوزير الألماني مع السفير التركي لدى برلين، علي كمال أيدن، خلال تفقدهما منطقة الهجوم.

وقال زيهوفر للسفير التركي: "ثقوا بنا، نحن أصدقاء، ولسنا منافسين".

وأبلغ الوزير الألماني السفير التركي أن ميركل ستتصل بالرئيس أردوغان بخصوص الهجوم الإرهابي العنصري.

ووقع هجوم مسلح مزدوج بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي ألمانيا الأربعاء؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.

وأعلن السفير التركي في برلين وجود 5 أتراك بين قتلى الهجوم الإرهابي العنصري.

ودهمت قوات الأمن الألماني منزل الإرهابي العنصري منفذ الهجوم "توبياس. ر" (47 عاما)؛ حيث عثرت في الداخل على جثته وجثة والدته البالغة من العمر 72 عاما.