وزير الدفاع التركي: لا ننوي الاشتباك مع القوات الروسية في إدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده لا تنوي الاشتباك مع القوات الروسية في إدلب.

وأضاف أقار خلال تصريحات في حوار تلفزيوني أن القوات التركية تستهدف فقط قوات النظام السوري رداً على الهجمات التي يشنها الأخير على الجنود الأتراك في إدلب.

وأكد أقار أن تركيا ستقوم بتفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الروسي إس 400، مشيراً إلى إمكانية أن يتم تزويد تركيا بمنظومة باتريوت الأمريكية أيضاً.

وبخصوص مقاتلات F-35 أكد أقار أن تركيا ليست مجرد مشتر للمقاتلة بل شريك في برنامج الإنتاج واستثمرت أكثر من 1,4 مليار دولار في برنامج الإنتاج.

وأضاف أقار أن السكان في المناطق التي تقوم تركيا بتنفيذ عملياتها العسكرية بها شمالي سوريا يدعون للقوات التركية في المساجد والكنائس لأنها طهرت تلك المناطق من الإرهابيين.