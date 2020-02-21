أردوغان: مقترح فرنسي ألماني لعقد قمة رباعية في إسطنبول وما زلنا في انتظار رد بوتين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل تنظيم قمة رباعية (تركية روسية ألمانية فرنسية) حول سوريا في مدينة إسطنبول بتاريخ 5 مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في إسطنبول.

وقال أردوغان: "اقترح ماكرون وميركل تنظيم قمة رباعية في إسطنبول بتاريخ 5 مارس/ آذار المقبل".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الرد حول القمة لم يأت بعد من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبيّن أن ميركل وماكرون طالبا بوتين بإقرار وقف إطلاق نار صارم في إدلب، ولا أستطيع القول بورود الجواب المنتظر من موسكو على هذه الدعوة حتى الآن.

وأكّد أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين في السادسة من مساء اليوم لبحث كافة التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكشف عن "تحييد نحو 150 عنصرًا من قوات النظام السوري وفقاً لآخر المعلومات الواردة".

كما أعلن تدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعًا وعربتي دوشكا في إدلب.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال أردوغان خليفة حفتر، "ليس محاورا لنا، إنه مرتزق ووضعه غير شرعي وغير قانوني".