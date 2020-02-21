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أردوغان يطلب من ماكرون وميركل اتخاذ "خطوات ملموسة" حيال الوضع في إدلب

ديلي صباح ووكالات
نشر في 21.02.2020 14:42
الرئيس التركي متوسطاً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الأرشيف الرئيس التركي متوسطاً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (من الأرشيف)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد فيه على ضرورة إيقاف عدوان نظام الأسد وداعميه في محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا.

ودعا الرئيس اردوغان في الاتصال إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لمنع "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب السورية.

وخلال الاتصال الذي جرى صباح اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية في بيان، شدّد أردوغان على ضرورة العمل سوية عبر سياسات منسجمة من أجل سلام ورخاء واستقرار الشعب الليبي.

كما قدم الرئيس التركي التعازي بضحايا الهجوم الإرهابي العنصري الذي وقع في ألمانيا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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