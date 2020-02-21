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وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يتفقدان الوحدات العسكرية على الحدود السورية

وكالة الأناضول للأنباء
هطاي
نشر في 21.02.2020 18:10
آخر تحديث في 21.02.2020 18:47
وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يتفقدان الوحدات العسكرية على الحدود السورية

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، زيارة تفقدية الى الوحدات المنتشرة على الحدود السورية.

وأجريت الزيارة للوحدات العسكرية التركية المتمركزة في الحدود التركية السورية من جهة ولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وكان في استقبال أقار في مطار هاطاي، الفريق سنان يايلا، قائد الجيش الثاني.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع، الأمر الذي دفع مئات الآلاف من السوريين للنزوح نحو الحدود التركية في ظل ظروف طقس قاسية.

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