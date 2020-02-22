أردوغان حول إدلب: رسمنا خريطة طريق ولن نستسلم لسيناريوهات القوى العظمى

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده رسمت خريطة طريق للخطوات القادمة التي ستتخذها في إدلب، بعد الاتصالات التي أجراها مع زعماء كل من روسيا وألمانيا وفرنسا.

وقال أردوغان، في حفل افتتاح أتستراد جديد في إزمير اليوم السبت: "هذا النضال ليس سهلاً، فنحن نقدم شهداء، ونواجه فخاخاً جديدة. بالأمس مساء تحدثنا مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتحدث نهاراً مع ماكرون وميركل، وبعد المناقشات قمنا برسم خريطة طريقنا".

وأضاف: "سنعلن أننا على الطاولة، وأننا لن نستسلم للسيناريوهات التي تضعها القوى العالمية".

وأكد أنهم سيتخذون في هذا الصدد "خطوات أكثر قوة وصلابة". وأشار إلى أنه "إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظاً مستقبلاً".

ورد على من يحذرون من مخاطر التحرك العسكري التركي في سوريا وليبيا ، قائلاً: "سياسات تركيا في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خياراً عبثياً".