الرئاسة التركية: صبرنا نفد حيال ممارسات نظام الأسد ولن نتردد في حماية قواتنا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة، فخر الدين ألطون، السبت، إن صبر تركيا نفد إزاء ممارسات النظام السوري من قتل الأبرياء من شعبه، وزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف ألطون، في تغريدة عبر "تويتر"، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن قلقه بخصوص الوضع في إدلب خلال مكالمة هاتفية جرت مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

وأوضح: "الممارسات الرهيبة لنظام الأسد تؤدي إلى قتل أرواح بريئة، وزعزعة استقرار منطقتنا، إن صبرنا نفد بالفعل، لكننا نثق بتعاون روسيا".

ولفت إلى أن الدعم الروسي المقدم لنظام الأسد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي أصلا في المنطقة.

وأردف: "هناك مليون لاجئ على حدودنا، وتهديد متزايد على أمننا".

وبيّن أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع روسيا في سوتشي، وأنهم يعملون على تنفيذ بنود الاتفاق.

وأردف: "نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بوعودها، وتحاول ضمان الاستقرار، ومع ذلك لن نتردد في حماية قواتنا من أي تهديد كان، ولا ينبغي لأحد اختبار حزمنا".

وأكد ألطون أن بلاده لن تتردد في حماية أمنها القومي.

وبيّن أنه "لا يوجد أي سبب يُبرر تهجير ملايين السوريين الأبرياء".

وشدّد على أن تركيا تحارب بشكل حازم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وتابع: "يجب ألا تسمح روسيا للنظام السوري باستخدام الجماعات الإرهابية ذريعة للقيام بتطهير عرقي".

وأوضح: "تواصل القوات الجبانة التابعة للنظام السوري هجماتها على جنودنا الشجعان الذين يحاولون تطبيق وقف إطلاق النار وتوفير الأمن للشعب السوري. على أولئك الذين يدافعون عن هذا النظام المتعطش للدماء الذي يرتكب الجرائم ضد شعبه، أن يفكروا مرة أخرى، فلا شيء يمكن أن يوقف عزمنا".