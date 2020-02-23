أردوغان يعزي أسرة أحد ضحايا هجوم "هاناو" بألمانيا

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع أسرة فقدت أحد أفرادها وأصيب آخر في الهجوم الإرهابي العنصري في مدينة هاناو الألمانية، الأربعاء الماضي.

جاء ذلك على هامش زيارة أجراها رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB)، عبد الله أران، للأسر التركية من ذوي ضحايا وجرحى الهجوم، في ألمانيا.

وفي إطار ذلك، زار "أران"، التركي سادات غوربوز، صاحب المقهى الذي تعرض للاستهداف بـ "هاناو"، والذي فقد ابنه صلاح الدين إثر الهجوم الإرهابي العنصري.

كما زار "أران"، التركي محمد نور بيازكندير، المصاب نتيجة الهجوم، في المشفى الذي يتلقى فيه العلاج.

وخلال زيارته لذوي الضحية والمصاب، أجرى "أران"، مكالمة مرئية مع الرئيس أردوغان، والذي اطمأن بدوره على صحة المصاب، وتقدم بتعازيه لعائلة " غوربوز" في فقدان ابنهم.

والأربعاء، وقع هجوم إرهابي عنصري مزدوج في هاناو، أسفر عن مقتل 9 بينهم 5 أتراك، وإصابة 6 بجروح.

وعقب الهجوم، دهمت قوات الأمن الألماني منزل منفذ الهجوم الإرهابي العنصري "توبياس.ر" 47 عاما؛ وعثرت على جثته وجثة والدته البالغة 72 عاما.