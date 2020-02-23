الرئاسة التركية تؤكد خلو البلاد تماما من فيروس كورونا



أكدت الرئاسة التركية، خلو البلاد تماما من أية إصابة بفيروس كورونا.



ونفى بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة، الأحد، صحة ادعاءات الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا في تركيا.



وحول مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد الفيروس في الأراضي التركية، أوضح البيان أنها "ادعاءات لا تعكس الحقيقة".



وأكد البيان، أن "جميع مؤسسات الجمهورية التركية وفي مقدمتها وزارة الصحة، اتخذت كافة التدابير اللازمة لمنع انتقال عدوى الفيروس إلى داخل البلاد".



ودعا البيان وسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وتجاهل كافة المزاعم المتداولة في هذا الشأن.



وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.