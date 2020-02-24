أردوغان يزور أذربيجان للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي بين البلدين

يتوجّه الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى أذربيجان في زيارة رسمية للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.n>

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف، سيترأسان في العاصمة باكو اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بنسخته الثامنة.

وأوضح أن الطرفين سيناقشان العلاقات التركية الأذربيجانية من كافة أبعادها في إطار الاجتماع، وبحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون.

وأضاف أنه من المرتقب أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية، إلى جانب العلاقات الثنائية، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.