تشاوش أوغلو وظريف يبحثان هاتفياً تفشي كورونا والزلازل

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الإيراني جواد ظريف، مسألتي تفشي فيروس كورونا الجديد والزلازل التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، بحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية.

وأفادت المصادر الدبلوماسية أن ظريف قدم تعازيه في وفاة 9 مواطنين أتراك بولاية "وان" شرق تركيا، التي تأثرت من الزلزال الذي ضرب محافظة أذربيجان الغربية، غربي إيران.

كما تطرق الوزيران إلى تفشي فيروس كورونا الجديد في ولاية قم الإيرانية.

وارتفع عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة، فيما بلغ عدد المصابين به 47.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.