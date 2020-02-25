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أردوغان: نواصل مباحثاتنا مع موسكو حول إدلب ووفد روسي يزور أنقرة غداً

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 25.02.2020 10:43
آخر تحديث في 25.02.2020 10:53
أردوغان: نواصل مباحثاتنا مع موسكو حول إدلب ووفد روسي يزور أنقرة غداً

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم مستمرون في تواصلهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تحديد النواقص في خارطة الطريق حول إدلب، مشيراً إلى أن وفداً روسياً سيزور أنقرة، غداً الأربعاء، لاستكمال المباحثات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل توجهه للعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية.

وقال أردوغان: "نواصل لقاءاتنا مع بوتين لتقييم النواقص وتحديدها في خارطة الطريق حول إدلب".

ولفت الرئيس التركي إلى أن روسيا تقدم دعما على أعلى المستويات لقوات النظام السوري، قائلاً: "هذا موثق لدينا حتى وإن أنكروه".

وأشار إلى احتمالية عقد لقاء مع نظيره الروسي بوتين في 5 مارس المقبل.

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