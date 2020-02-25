الرئيس التركي: لا إجماع على عقد قمة رباعية بشأن سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه ليس هناك "اتفاق كامل" حول عقد قمة بشأن سوريا تجمع تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، فيما ذكر الكرملين لاحقاً أن موسكو لا تعمل على عقد القمة المذكورة.

وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في أنقرة أنه "ليس هناك اتفاق كامل" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من جهة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهة أخرى.

وكان أردوغان أعلن السبت عقد قمة رباعية حول سوريا في الخامس من آذار/ مارس، في مبادرة تهدف إلى إيجاد حلّ للأزمة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تسبب الهجوم الذي يشنّه النظام السوري بدعم روسي واضح بأزمة إنسانية ضخمة.

وأكد الثلاثاء أنه "في أسوأ الحالات" يمكن أن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الروسي في التاريخ نفسه.

وعلق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس التركي، بقوله إن روسيا "لا تسعى حالياً" لعقد القمة الرباعية.