علييف يستقبل أردوغان بمراسم رسمية في العاصمة الأذربيجانية

استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في العاصمة باكو.

وجرت مراسم الاستقبال في قصر "زاغولبا"، حيث التقط الزعيمان صورًا تذكارية أمام عدسات الصحفيين.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والبيئة والتطوير العمراني مراد كوروم، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، ووزيرة التجارة روهصار بيكجان.

كما يرافقه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان.

ومن المقرر أن يترأس أردوغان وعلييف، اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بين تركيا وأذربيجان، في العاصمة باكو، بمشاركة الوزراء المعنيين.

كما يبحث الطرفان خلال المحادثات التي ستعقد على هامش الاجتماع، العلاقات الثنائية من جميع الجوانب وسبل توطيد التعاون بين بلديهما.

كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للرئاسة التركية.

ومن المنتظر توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، التي ستسهم في ترسيخ أسس العلاقات الثنائية.