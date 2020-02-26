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الرئيس التركي: تقدمنا بطلب لشراء "باتريوت" الأمريكية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.02.2020 14:37
آخر تحديث في 26.02.2020 15:55
الرئيس التركي: تقدمنا بطلب لشراء باتريوت الأمريكية

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تقدمت بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء منظومة باتريوت الدفاعية.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرة العودة من أذربيجان، في وقت سابق اليوم الأربعاء: "قدمنا عرضنا إلى الولايات المتحدة للحصول على منظومة باتريوت، وأبلغناهم باستعدادنا لشرائها".

وحول مسألة إدلب، جدد الرئيس التركي موقف أنقرة، مؤكداً أنها لن تقدم تنازلات في هذا الصدد.

وقال: "نريد تطبيق كل ما ينص عليه اتفاق سوتشي، من الضروري الوفاء بمقتضيات الاتفاق، ومن غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا الخصوص".

ورجح أن تنعقد قمة في إسطنبول في 5 آذار/ مارس، مع احتمالية أن تكون ثنائية أو رباعية.

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