تركيا تدين بشدة مجزرة خوجالي بأذربيجان على يد الجيش الأرميني

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، مجزرة خوجالي التي قام بها الجيش الأرميني في أذربيجان يوم 26 فبراير/ شباط عام 1992.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها الأربعاء في الذكرى الـ28 للمجزرة: "ندين بشدة مجزرة خوجالي ونشجب احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية المستمر منذ أعوام".

وذكر البيان أن القوات الأرمينية قتلت بشكل وحشي 613 أذربيجانياً بينهم 106 نساء و63 طفلا، في مدينة خوجالي التابعة لإقليم قرة باغ.

وأشار إلى أن أكثر من ألف مواطن أذربيجاني سقطوا أسرى بيد القوات الأرمينية، وأن مصير المفقودين ما يزال مجهولا.

وأردف: "نتيجة هذا الاعتداء الذي لا يمت إلى القيم الإنسانية بصلة، اضطر أكثر من مليون مواطن أذري إلى ترك ديارهم، وما يزال نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية تحت الاحتلال".

وفي 26 فبراير/ شباط 1992، ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني، مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم "قره باغ"، الذي تحتله أرمينيا منذ ذلك الحين.

وراح ضحية المجزرة نحو 613 مدنيا، منهم 106 نساء و83 طفلا، و70 مسنا، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضلا عن وقوع ألف و275 رهينة، واختفاء 150.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام، وفضولي.

وتسبب النزاع بين الجانبَين في تهجير أكثر من مليون أذربيجاني من أراضيهم ومدنهم، فضلا عن مقتل نحو 30 ألف شخص.