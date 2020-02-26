القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تشاوش أوغلو: نتطلع من لقاءات الوفد الروسي إلى وقف النظام هجومه بإدلب بصورة دائمة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.02.2020 12:07
آخر تحديث في 26.02.2020 12:12
تشاوش أوغلو: نتطلع من لقاءات الوفد الروسي إلى وقف النظام هجومه بإدلب بصورة دائمة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تنتظر من الاجتماع المرتقب أن يجريه الوفد الروسي في أنقرة اليوم الأربعاء لبحث الوضع في إدلب أن يتم الاتفاق على وقف النظام السوري هجماته على المحافظة السورية بصورة دائمة.

ودعا الوزير التركي نظام الأسد إلى الانسحاب إلى ما وراء الحدود التي رسمها "اتفاق منبج التي يحتلها النظام".

وأكد تشاوش أوغلو أنه من دون تحقيق وقف لإطلاق النار فإنه لن يكون بالإمكان القيام بهذه الأمور.

وكشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيجريان مباحثات ثنائية قبيل القمة الرباعية التي من المنتظر أن تجمعهما بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، مجزرة خوجالي التي قام بها...
مختارات