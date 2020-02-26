أردوغان: سنجبر النظام على الخروج من حدود سوتشي بإدلب ولن نتراجع قيد أنملة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انقرة لن تتراجع في إدلب، وسندفع النظام السوري خارج الحدود التي وضعتها اتفاقيات أستانة وسوتشي بين تركيا وروسيا.

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بأنقرة: "لن نتراجع قيد أنملة وسندفع بالتأكيد النظام خارج الحدود التي حددناها".

وأوضح الرئيس التركي أن أكبر مشكلة تواجه قوات بلاده العاملة في إدلب السورية حاليا، هي استخدام المجال الجوي، مؤكداً أنهم سيجدون حلاً لهذه المشكلة قريباً.

وحذّر قائلا: "المهلة التي حددناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية بالانسحاب أوشكت على الانتهاء"، مشدداً على أن مطلب بلاده في إدلب هو انسحاب النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة، وإتاحة فرصة العودة للنازحين إلى ديارهم.

وتابع قائلا: "لا مطمع لنا بالأراضي السورية ونفطها، وما نسعى إليه هو تحقيق السلام والأمان للسوريين على أراضيهم".

يذكر أن أردوغان أمهل النظام السوري حتى نهاية فبراير/شباط الجاري للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا في إدلب.