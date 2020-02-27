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أردوغان: التطورات في إدلب تسير حالياً لصالح تركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 27.02.2020 15:47
آخر تحديث في 27.02.2020 15:48
أردوغان: التطورات في إدلب تسير حالياً لصالح تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأحداث والتطورات في إدلب السورية تسير حاليا في مصلحة تركيا مشيراً إلى أن قوات المعارضة السورية المعتدلة المدعومة من تركيا تحرز تقدما على الأرض.

وأكد أردوغان أنه لولا دعم روسيا وإيران، لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الآن في البلاد.

أشار أروغان إلى سقوط 3 شهداء من الجيش التركي في إدلب مؤكداً في الوقت ذاته أن قوات النظام السوري تكبدت خسائر فادحة.

وبخصوص الأمة الليبية قال أردوغان إن تركيا قلبت مسار الأحداث في ليبيا كما فعلت في إدلب.

وبخصوص التطورات الأخيرة في الهند قال "أصبحت الهند حالياً بلداً ترتكب فيه المجازر بشكل متكرر ضد المسلمين على يد الهندوس، لا يمكنهم دعم السلام العالمي بهذه الطريقة."

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