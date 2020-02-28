أردوغان وترامب يبحثان مستجدات الأوضاع في إدلب

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قضايا ثنائية وإقليمية والمستجدات في محافظة إدلب السورية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن المباحثات جرت في اتصال هاتفي، غداة استشهاد عدد من الجنود الأتراك، في قصف جوي لقوات النظام السوري.

وذكر أردوغان خلال الاتصال، أن الجانب التركي رد بالشكل المطلوب على الهجوم الدنيء الذي استهدف الجنود الأتراك في إدلب.

وأكد الرئيس التركي لنظيره الأمريكي، تصميم أنقرة على تطهير منطقة إدلب المحددة بموجب مذكرة سوتشي من عناصر النظام السوري.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ خطوات إضافية عاجلة لمنع المأساة الإنسانية في إدلب.

ويأتي الاتصال، في ظل توتر الأوضاع في إدلب، غداة استشهاد 33 جنديا تركيا وإصابة 32 آخرين، الخميس، في قصف جوي لقوات النظام السوري.