الخارجية التركية: تفاقم الأوضاع في إدلب يزيد من تدفق اللاجئين باتجاه الغرب

أكد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، أن التطورات الأخيرة في إدلب زادت من الأعباء التي تتحملها تركيا بخصوص اللاجئين، وتفاقم الأوضاع سيزيد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

جاء ذلك في ردٍ خطي على سؤال صحفي حول ملف اللاجئين.

وأوضح أقصوي أن نزوح مئات الآلاف من محافظة إدلب باتجاه الحدود مع تركيا، زاد من الأعباء التي تتحملها بلاده بخصوص اللاجئين.

وقال أقصوي: "إن القلق من التطورات الأخيرة دفع بعض اللاجئين والمهاجرين في تركيا للتوجه نحو الحدود الغربية لبلادنا".

ولفت إلى أن تفاقم الأوضاع سيزيد من وتيرة حركة اللاجئين، مؤكداً أنّ تركيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، لم تغيّر سياستها حيالهم.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أخبار بأن تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.



تجدر الإشارة إلى أن متحدث "العدالة والتنمية" التركي عمر تشليك صرح، فجر الجمعة، أن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.