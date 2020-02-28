الرئاسة التركية: قررنا الرد بالمثل على النظام السوري غير الشرعي

أعلنت الرئاسة التركية، فجر الجمعة، أنها "قررت الرد بالمثل على النظام السوري غير الشرعي الذي يوجه سلاحه صوب جنودنا الذين يدافعون عن حقوق الجمهورية التركية ومصالحها".

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على خلفية استشهاد 33 جنديًا من الجيش التركي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري بإدلب.

البيان جاء حول الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس، رجب طيب أردوغان، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، واستغرق نحو ساعتين.

وأضاف ألطون قائلًا "تم استهداف كافة أهداف النظام(السوري) المحددة، بنيران عناصرنا المدعومة جوًا وبرًا، وسنواصل الاستهداف".

وشدد ألطون على أن بلاده "لن تسمح بتهجير النظام السوري للمدنيين من محافظة إدلب وهو المسؤول عن قتل آلاف السوريين ".

وأردف قائلا "لن تذهب دماء جنودنا الأبطال سدى، وستستمر أنشطتنا العسكرية بالأراضي السورية حتى كسر جميع السواعد التي امتدت على العلم التركي"

واستطرد قائلا "لم ولن نقف متفرجين حيال ما تشهده إدلب من أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في رواندا، والبوسنة والهرسك"

وأضاف ألطون قائلا "ندعو المجتمع الدولي بأسره وعلى رأسه أطراف مسار أستانة إلى الوفاء بمسؤولياتهم المنوطة بهم".

وفجر الجمعة، أعلن والي "هاطاي" التركية، رحمي دوغان، استشهاد 33 جنديًا من الجيش التركي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على إدلب.