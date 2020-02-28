تركيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ "خطوات ملموسة" حول سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الأزمة في إدلب السورية "تجاوزت جميع الحدود"، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه الأزمة الإنسانية في إدلب وسوريا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الجمعة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة للشهداء الأتراك الذين ارتقوا إثر الهجوم الشنيع في إدلب.

وأوضح قالن أنه تم الرد بشكل قوي على الهجوم الغادر اعتبارا من منتصف ليل الخميس، وإسقاط أكثر من 200 من قوات النظام السوري.

وأكد أن دماء الجنود الأتراك "لن تذهب سدى"، وسيتم محاسبة النظام السوري "الملطخ يديه بالدماء".

وفي وقت سابق الجمعة، قال والي هطاي، رحمي دوغان، إن 33 جنديا ارتقوا شهداء نتيجة هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، فضلًا عن 32 مصابًا.



