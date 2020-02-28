تركيا تنتقد صمت المجتمع الدولي على جرائم الأسد وتطالب بإقامة منطقة حظر جوي فوق إدلب

طالبت تركيا الجمعة المجموعة الدولية بإقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي في منطقة إدلب حيث قتل أكثر من 30 جنديا تركيا الخميس في قصف نسب إلى قوات النظام السوري.

وأعلن والي هطاي التركية رحمي دوغان، الخميس، استشهاد 33 جنديا جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب.

وتشن قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي منذ كانون الاول/ديسمبر هجوما واسع النطاق لاستعادة إدلب، آخر معقل المعارضة وتشن عمليات قصف أوقعت مئات القتلى من المدنيين.

وقال ألطون في بيان إن "ملايين المدنيين يتعرضون لقصف منذ أشهر" موضحا أن "النظام يستهدف بنى تحتية ومدارس ومستشفيات بانتظام".

وأضاف أن "روسيا وإيران الداعمتين للنظام ستخسران كل مصداقية إذا فشلتا في الالتزام بتعهداتهما بخفض أعمال العنف والأعمال الحربية في ادلب".