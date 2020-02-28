تواصل اجتماعات الوفدين التركي والروسي حول إدلب

يواصل الوفدان التركي والروسي اجتماعاتهم لليوم الثالث على التوالي، حول إدلب، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، الجمعة.

وسيبدأ الاجتماع بحسب مصادر دبلوماسية الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة من اللقاءات.

وأوضحت المصادر أن سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، سيترأس وفد بلاده بالاجتماع.

فيما سيترأس الوفد الروسي، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.

يشار إلى أن الوفدين الروسي والتركي، سبق أن عقدا جولتي مباحثات حول إدلب في أنقرة وموسكو.

والجولة الثالثة من مباحثات الوفدين حول الأوضاع في إدلب، انطلقت الأربعاء في أنقرة.

ويأتي هذا اللقاء الثالث عقب استهداف النظام السوري لأفراد من الجيش التركي في إدلب، ما تسبب باستشهاد 33 جنديا.