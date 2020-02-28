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رداً على استشهاد 33 من جنوده.. الجيش التركي يحيد 329 جندياً وأكثر من 200 هدف للنظام السوري

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 28.02.2020 12:35
آخر تحديث في 28.02.2020 13:03
رداً على استشهاد 33 من جنوده.. الجيش التركي يحيد 329 جندياً وأكثر من 200 هدف للنظام السوري

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن الجيش التركي رد على الغارة الجوية التي شنها نظام الأسد أمس الخميس وأسفرت عن استشهاد 33 جندياً تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير، من غرفة القيادة على الشريط الحدودي مع سوريا، بولاية هطاي، التي أمضى ساعات الليل فيها، حيث أدار من هناك عملية الرد على قوات النظام السوري، حتى صباح الجمعة.

وأضاف أقار أن القوات التركية قامت بقصف جوي وبري على أكثر من 200 هدف لنظام الأسد في إدلب أسفر عن تحييد 329 جندياً وتدمير 5 مروحيات ونحو 50 دبابة ومدرعة ومركبة عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي من طراز SA-17 وSA-22.

وأكد أقار أنه لم تكن هناك أي مجموعة مسلحة في محيط الوحدات التركية خلال الهجوم الأخير على قواتنا في إدلب.

وتابع "رغم تحذيراتنا عقب القصف الأول (على الجنود الأتراك) استمرت الغارات الجوية وطالت حتى سيارات الإسعاف".

وأشار أقار إلى أن استهداف الجنود الأتراك وقع رغم التنسيق الميداني مع المسؤولين الروس حول إحداثيات مواقع القوات التركية.

وأضاف "

"ستتواصل عملياتنا لحين كسر الأيادي الملطخة بالدماء التي تتطاول على جنودنا والمظلومين في المنطقة".

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