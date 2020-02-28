لندن: ندعم جهود تركيا لتحقيق وقف إطلاق النار بإدلب

أدان وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، الجمعة، الهجوم الذي شنه النظام السوري على منطقة إدلب ما أسفر عن استشهاد 33 جنديا تركيا، معربا عن دعمه جهود أنقرة لتحقيق وقف إطلاق النار بالمنطقة.

وقال راب، في البيان، إن بلاده "تدين" الهجوم الذي نفذته قوات النظام، الخميس، مقدما تعازيه لتركيا حكومة وشعبا في شهداء الجيش التركي.

وأضاف أن "بريطانيا تدعم جهود تركيا لإجراء محادثات تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في إدلب".

وأردف: "بريطانيا دعت إلى اجتماع طارئ بمجلس الأمن لبحث الموضوع".

وتابع: "أحداث الخميس تؤكد الطبيعة الوحشية والمتهورة لهجمات النظام السوري وروسيا في إدلب".

وأوضح أن "تلك الهجمات فتحت الطريق أمام أكبر أزمة إنسانية منذ بداية الحرب".

وذكر أنه لا حجة للنظام السوري في تجاهل القانون الدولي والقيم الإنسانية الأساسية بهذا الشكل.

واستطرد: "سنعمل مع شركائنا الدوليين من أجل الضغط أكثر حتى تتوقف هذه الجرائم".

كانت تركيا أعلنت استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.