أردوغان يبحث قضية إدلب مع نظيره الإيراني حسن روحاني

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع نظيره الإيراني حسن روحاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، على رأسها التطورات في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

ويتزامن الاتصال بين الزعيمين في ظل توتر الوضع في إدلب جراء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"؛ ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.