أمير قطر يعزي أردوغان في استشهاد جنود أتراك بإدلب

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء السبت، ببرقية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتعزيته باستشهاد جنود من الجيش في إدلب.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن آل ثاني عبر في البرقية عن تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب التركيين، في الجنود الأتراك الذين استشهدوا جراء قصف جوي في مدينة إدلب السورية.

وتمنى الأمير القطري للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية مماثلة.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.