الخارجية الأمريكية: درسنا عدة خيارات لدعم تركيا بعد هجوم إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها أجرت تقييمًا لأسرع طريقة يمكن من خلالها تقديم المساعدة لتركيا بخصوص التطورات الأخيرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك بتصريحات أدلى بها مسؤول رفيع بالوزارة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، حول الأوضاع الأخيرة بإدلب على خلفية هجوم قوات النظام السوري، ضد عناصر الجيش التركي.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هناك قنوات مفتوحة لتبادل المعلومات الاستخبارية والمعدات العسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هناك تعاوناً قائماً بين النظام السوري وروسيا في الهجوم الأخير بإدلب ضد القوات التركية، مشيرًا إلى أن نظام بشار الأسد لا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة دون مشورة وموافقة موسكو.

وأوضح المسؤول أن تركيا لم تتقدم بأي طلب بخصوص المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تنص على أن الهجوم على أي دولة عضو بالحلف يعتبر هجوما على جميع الدول الأعضاء.

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي .